«Санкций много не бывает»: Канделаки отреагировала на попадание в черный список Канады

Фото: roscongress / Андрей Любимов

Российская журналистка и телеведущая Тина Канделаки с юмором отреагировала на введение против нее санкций со стороны Канады. По ее словам, в черный список она попала «каким-то уникальным образом».

— Мне есть что сказать про свежие канадские санкции. Дорогие друзья, я в целом в политической дискуссии не участвую, я не прихожу на политические передачи, вы меня не видите у (журналиста Владимира — прим. «ВМ») Соловьева, я не выступаю с заявлениями. Родину я поддерживаю, как и любой нормальный гражданин. Не более того. Но меня каким-то уникальным образом западная власть активно вовлекает в политическую повестку, делая из меня значимую фигуру в зоне российской пропаганды, — отметила Канделаки.

Телеведущая подчеркнула, что раз Запад вручает ей столь «важные вознаграждения», то ей стоит активнее включаться в политику.

— Я даю честное слово, что обязательно включусь в яркую политическую дискуссию... Продолжаем работу, санкций много не бывает, — заключила журналистка в своем Telegram-канале.

17 октября правительство Канады добавило 34 физических лица и одну организацию из России в санкционный список. Под ограничительные меры попали лица, которые якобы причастны к «распространению дезинформации». Так, в новом списке оказались в том числе российские журналисты Дмитрий Губерниев, Мария Ситтель и Кирилл Клейменов.