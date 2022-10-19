Гастроэнтеролог Марченко назвала признаки поражения печени

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Человек может не подозревать о поражении печени, пока болезнь не разовьется до последней стадии. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко. Она рассказала, как можно вовремя распознать заболевание этого «коварного» органа.

— Мы, врачи, видим, что пациенты довольно часто узнают о наличии каких-то проблем с печенью только на стадии цирроза. Коварство печени заключается в том, что ухудшение ее состояния может происходить без симптомов до самых последних стадий, — отметила медик в интервью радио Sputnik.

По ее словам, пациент может заметить такие признаки заболевания печени, как дискомфорт в правом боку, слабость, кровоточивость десен, отеки и кожный зуд. При появлении любого из этих симптомов нужно обратиться к врачу, подчеркнула Марченко.

Однако для того, чтобы обнаружить заболевание печени на ранней стадии, следует регулярно проходить обследования даже при отсутствии каких-либо жалоб, предупредила гастроэнтеролог.

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