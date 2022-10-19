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Москвич съел неизвестные грибы и через неделю скончался в реанимации

Юлия Курганова
Происшествия
Москвич съел неизвестные грибы и через неделю скончался в реанимации
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Житель столицы умер в реанимации после отравления неизвестными грибами. Выяснилось, что 37-летний москвич съел их еще неделю назад.

Любитель «тихой охоты» поступил в больницу Коммунарки, после того как вечером 11 октября употребил в пищу грибы неустановленного вида. Через пять дней пациента с печеночной недостаточностью перевели в НИИ имени Склифосовского, сообщил источник РЕН ТВ.

Мужчина находился в коме, его перевели в реанимацию. Утром в понедельник, 17 октября, он скончался.

Правоохранительные органы начали проверку и устанавливают все обстоятельства, повлекшие смерть москвича.

Врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал, можно ли собирать грибы в городских парках. Эксперт пояснил, что собирать грибы в черте города и вдоль дорог нельзя. У них высокая способность впитывать опасные соединения. Их употребление может привести к серьезному отравлению, предупредил Белов.

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