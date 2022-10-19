Актриса Юлия Снигирь назвала свое школьное прозвище

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российская актриса Юлия Снигирь призналась, что из-за чрезмерной худобы в школьном возрасте она получила прозвище Худышка.

— В детстве я сильно комплексовала из-за внешности. Был такой бразильский сериал (страшно популярный, но я не помню его название) — там одну из героинь называли «худышкой». В честь нее мне в школе дали такую кличку, — рассказала звезда сериала «Кровавая барыня».

По словам артистки, она никогда не надевала короткую одежду, так как стеснялась худых ног и белой кожи.

Побороть комплексы Юлии удалось уже после начала работы в кино, передает «Газета.ру».

Известно, что Снигирь замужем за коллегой по цеху Евгением Цыгановым. В 2016 году у пары родился сын Федор, а в 2019 году актеры официально узаконили свои отношения.

Ранее Цыганов рассказал о расставании со своей гражданской женой актрисой Ириной Леоновой, в отношениях с которой у них родилось семеро детей: три девочки и четыре мальчика. Он назвал Ирину и детей близкими людьми и заверил, что сохранил с предыдущей семьей прекрасные отношения.