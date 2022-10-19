Байден сделал странное заявление во время выступления в поддержку закона об абортах

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Президент США Джо Байден оговорился во время своей речи в поддержку движения Restore Roe. Об этом в среду, 19 октября, сообщает телеканал Fox News.

— Благослови вас Господь, и да защитит он нашу правду, — заявил он.

После этого американский лидер закончил речь фразой «спасибо, извините меня».

12 октября Джо Байден во время интервью телеканалу CNN случайно обронил шпаргалку. Случай произошел после того, как интервьюер Джейк Таппер спросил у главы государства, что ждет американцев во время рецессии.

До этого президент Соединенных Штатов стал объектом насмешек после того, как странным образом ретировался после вопроса о решении ОПЕК+ снизить добычу нефти. Американский лидер, отвечая на вопрос одного из представителей СМИ, выразил разочарование из-за решения ОПЕК+, после чего загадочно улыбнулся и стал пятиться назад.

Также пользователи Twitter испугались за состояние Байдена во время рабочей поездки в Пуэрто-Рико. Так, 3 октября он вместе со своей супругой посетил свободно ассоциированное государство Пуэрто-Рико, которое пострадало из-за урагана «Фиона».