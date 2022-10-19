Ассоциация менеджеров наградит 17 лауреатов XX премии «ТОП-1000 российских менеджеров»

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Лауреатов XX премии «ТОП-1000 российских менеджеров» объявят в «Геликон-Опере» 27 октября 2022 года. Статуэтки премии будут вручены в 17 номинациях. Впервые Академики премии назовут лучшего «Директора по цифровой трансформации».

Двадцать лет Ассоциация менеджеров выявляет и поощряет самые эффективные управленческие практики, чтобы содействовать российскому бизнесу во внедрении совершенных профессиональных стандартов.

Триста членов Академии премии «ТОП-1000 российских менеджеров» - представители бизнеса, СМИ, экспертного сообщества – ежегодно при помощи закрытого голосования определяют тех, кто внес наиболее заметный вклад в развитие своих компаний, отраслей или экономики в течение года. Номинантами престижной премии могут стать только лидеры в своих отраслях и функциональных направлениях рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров».

За два десятилетия российская экономика претерпевала множество изменений. В соответствии с веяниями времени и новыми вызовами менялся и механизм премии. Так, с появлением новых управленческих профессий и развитием цифровизации премия пополнялась новыми номинациями. В этом году впервые будет оглашён победитель в новой номинации «Директор по цифровой трансформации».