Стремоусов: Все попытки наступления ВСУ на Херсон отбиты

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Все попытки украинской армии перейти в наступление на Херсон были отбиты. Об этом в среду, 19 октября, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

— На данном этапе все атаки отражены и продолжаем удерживать линию обороны, — заявил он.

По словам Стремоусова, украинские войска попытались продвинуться на направлении Новая Каменка — Берислав силами двух батальонов 128-й горно-штурмовой и танкового батальона 17-й бригады. Перед началом наступления ВСУ провели артиллерийскую подготовку.

Кроме того, было замечено большое количество беспилотников и разведывательный байрактар. Однако они работали на удалении и не попадали в зону действия ПВО, уточнил Стремоусов в своем Telegram-канале.

Украинская армия перешла в наступление на Херсон в этот же день в 12:20.

До этого врио Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что сдавать столицу региона никто не собирается, российская армия готова к отражению наступления. Тем не менее въезд в Херсонщину для гражданских лиц закрывается на семь дней, а жителям столицы области стали приходить СМС-сообщения с призывом покинуть город.