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Владимир Ефимов: Объем льготной ипотеки в Москве за год вырос в 17 раз

Александр Афонин
Город
Владимир Ефимов: Объем льготной ипотеки в Москве за год вырос в 17 раз
Фото: Пресс-служба

В сентябре этого года москвичи заключили 4,8 тысячи договоров в рамках программы льготной ипотеки на общую сумму 42,7 миллиарда рублей, что в 17 раз больше, чем в сентябре 2021 года. Об этом в среду, 19 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В сентябре объем льготного ипотечного кредитования достиг 42,7 миллиарда рублей, в 17 раз превысив показатель того же месяца 2021 года. Москва сохраняет лидирующую позицию по выдаче таких кредитов среди регионов России, — сказал он.

Рост спроса на льготную ипотеку наблюдается с весны текущего года. По словам заммэра, таких результатов удается достичь благодаря повышению кредитных лимитов и возможности комбинировать программу с рыночными займами.

Руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева добавила, что всего с начала 2022 года в столице выдали льготных ипотечных кредитов на сумму в 188,5 миллиарда рублей. Однако показатель стал на 16 процентов ниже, чем за аналогичный период 2021 года.

17 октября в России продлили программу семейной ипотеки до июля 2024 года. Инициатива даст возможность приобрести жилье еще большему числу молодых семей. На кого именно распространяется льготная программа и какие условия предлагаются — в материале «Вечерней Москвы».

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