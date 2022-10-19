Программу семейной ипотеки продлили до 2024 года. Кому положены льготы и на каких условиях

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В России продлили программу семейной ипотеки до июля 2024 года. Соответствующее поручение было принято президентом РФ. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Инициатива даст возможность приобрести жилье еще большому проценту молодых семей. На кого именно распространяется льготная программа и какие условия предлагаются — в материале «Вечерней Москвы».

По словам ипотечного брокера Дмитрия Ракуты, льготная программа ипотечного кредитования вот уже четыре года реализовывается в России. А с прошлого года система стала доступна в том числе и для молодых семей не только с двумя и более детьми, но и с одним ребенком:

— Решение о продлении семейной ипотеки было логичным и в целом ожидаемым. Поскольку так или иначе первичный рынок новостроек застройщикам нужно было поддерживать. И, как показала практика, эта программа себя полностью оправдала.

Претендовать на данную программу на самом деле может любой заемщик: целая семья, где имеется двое и более детей, родители с одним ребенком, матери-одиночки или отцы-одиночки с одним ребенком или более. Главное условие — чтобы хотя бы один малыш в семье был рожден не ранее 1 января 2018 года, уточнил спикер.

Что касается объектов, которые можно приобрести в рамках льготной семейной ипотеки, то под действие программы подпадает первичное жилье. Также средства можно использовать на строительство загородного дома:

— Это квартиры у застройщиков (юрлица). Получить ипотеку можно как по договору долевого участия, то есть на жилье, которое строится, так и по договору купли-продажи. Продавцом жилья не может выступать физическое лицо.

Следующий сегмент, на который распространяется семейная ипотека, — это строительство загородного дома, осуществляемое юридическим лицом.

Классическая вторичка под предлагаемую систему не подходит, что изначально было заявлено инициаторами программы, напомнил брокер.

Заемщиком кредита может выступать любой из родителей, а вот созаемщиком — кто угодно.

— Льготная ставка положена отцу и матери. Таким образом, заемщиком может быть кто-то из них, — говорит специалист. — Банк оценивает заемщика по стандартной схеме: кредитная история и платежеспособность. Если все этапы проверок гражданин проходит успешно, то банк примет решение о предоставлении данного кредита.

Эксперт также напомнил, что семьи с детьми вправе взять ипотеку по льготной ставке — до шести процентов на весь срок кредита. Первоначальный взнос при этом — не менее 15 процентов, заключил спикер.