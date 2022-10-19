Москвичи поделились эффективными способами борьбы со стрессом

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Жители Москвы поделились действенными способами борьбы со стрессом в онлайн-опросе держателей карты «Тройка» в приложении «Город».

— Каждому четвертому опрошенному москвичу помогает бороться (со стрессом — прим. «ВМ») просмотр фильмов и сериалов, каждый пятый начал больше гулять и заниматься спортом, — говорится в материале.

Погрузиться в работу предпочитают 18 процентов опрошенных горожан. Еще 14 процентов спасаются от стресса в окружении родных и близких, а 13 процентов москвичей избавляются от стресса при помощи вкусной еды.

Кроме того, каждый десятый москвич, испытывая стресс, концентрируется на любимых занятиях и хобби.

Врач-терапевт Лариса Алексеева недавно назвала «Вечерней Москве» напиток, который помогает избавиться от стресса. По ее мнению, успокоиться помогает один из видов чая.

Ее коллега Михаил Гинзбург же считает, что избавиться от стресса помогает какао. По его словам, в состав напитка входит и магний, который также способствует нормализации работы головного мозга. Однако при постоянном стрессе, утверждает Гинзбург, следует слегка изменить свой рацион.