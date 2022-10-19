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Вице-спикер Совфеда Воробьев: В Москве не будет вводиться комендантский час

Евгений Белоусов
Город
Вице-спикер Совфеда Воробьев: В Москве не будет вводиться комендантский час
Фото: Пресс-служба Совфеда

Комендантский час не планируют вводить в Москве. Об этом в среду, 19 октября, сообщил вице-спикер Совета Федерации РФ Юрий Воробьев.

— Не будет введено никакого комендантского часа в Москве, — заявил он.

Если же будут вводиться какие-то отдельные ограничительные меры в других регионах, добавил Воробьев, то это будет сделано только согласно указу президента. Также это будет реализовано только согласно полномочиям, которые даны оперативным штабам во главе с губернаторами, передает ТАСС.

19 октября президент России Владимир Путин ввел режим военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи с исполнением указов, принятых президентом, будут реализованы необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения.

Мэр также заявил, что в настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни Москвы, не вводится.

В документе о военном положении прописаны два основания для его введения: агрессия против России или непосредственная угроза агрессии. По закону агрессией против РФ признается применение иностранным государством вооруженной силы против территориальной целостности страны и ее политической независимости. Что означает этот правовой режим, почему его ввели и как теперь изменится жизнь граждан — в материале «Вечерней Москвы».

Совет Федерации Москва комендантский час
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