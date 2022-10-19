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Ефимов: Москва исключает введение новых расходов для бизнеса из-за мер безопасности

Александр Афонин
Город
Ефимов: Москва исключает введение новых расходов для бизнеса из-за мер безопасности
Фото: Пресс-служба

Столичные предприниматели не получат дополнительные статьи расходов из-за введения дополнительных мер безопасности в городе. Об этом в среду, 19 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В связи с введением дополнительных мер безопасности на бизнес не возлагается дополнительных расходов. Все ранее принятые меры поддержки продолжают действовать, за консультацией предприятия могут обращаться в наши центры поддержки экономики и промышленности, — цитирует заммэра ТАСС.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи с исполнением указов президента России Владимира Путина будут реализованы необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения. Соответствующие поручения были отданы профильным органам.

Также глава города добавил, что в настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни Москвы, не вводится. По его словам, в рамках реализации указа президента будут приняты все необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов критической инфраструктуры.

Бизнес Владимир Ефимов Москва
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