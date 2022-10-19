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Трансформатор на подстанции «Южная» отключился в Белгороде

Евгений Белоусов
Происшествия
Трансформатор на подстанции «Южная» отключился в Белгороде
Фото: Pixabay

Отключение трансформатора на подстанции «Южная» произошло в Белгороде. Об этом в среду, 19 октября, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

— Аварийные бригады уже работают на устранение последствий. На переподключение потребуется полтора часа, — заявил он.

По словам губернатора, причина отключения трансформатора заключается в перенапряжении. Теперь без света остались две улицы города: Губкина и бульвар Первого Салюта, написал Гладков в своем Telegram-канале.

На днях в результате обстрела Белгорода вооруженными силами Украины загорелась подстанция мощностью 110 киловатт.

14 октября над Белгородом сработала система противовоздушной обороны. Как уточняется, примерно в 12:50 по московскому времени в центре Белгорода прогремел взрыв. Затем в течение 20 минут последовали еще шесть взрывов, а в небе показались следы от работы ПВО.

За день до этого из-за обстрела ВСУ в городе оказался поврежден многоэтажный дом. Не взорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея. Как сообщил Вячеслав Гладков, дом получил некритические разрушения, несмотря то, что серьезно пострадал техэтаж.

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