Фитнес-эксперт Каневский дал советы, как поддерживать форму при сидячей работе

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Люди, ведущие малоподвижный образ жизни, часто сталкиваются со множеством негативных последствий гиподинамии. О том, как поддерживать форму при сидячей работе, рассказал фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский.

Он отметил, что комплексы физических упражнений, которые можно делать прямо за столом, на самом деле малоэффективны. Гораздо лучше приобрести ряд полезных привычек.

Стоит свести к минимуму поездки на автомобиле и общественном транспорте и больше ходить пешком. Во время обеденного перерыва стоит выделить время на пешую прогулку. Небольшими прогулками лучше заменять и перекуры.

Также стоит скорректировать рацион. Нужно отказаться от перекусов в виде печенья, тортов, конфет, передает «Радио 1».

В холодный сезон особенно важно употреблять продукты, которые нужны организму. Кроме того, для поддержания веса в норме не стоит забывать о физнагрузках. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.