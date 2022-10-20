ВСУ попытались прорвать оборону в районе Суханово Херсонской области

Фото: Минобороны РФ

Украинская армия предприняла неудачную попытку прорвать оборону российских подразделений в районе Суханово. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны в четверг, 20 октября.

— В районе населенного пункта Суханово Херсонской области противнику удалось вклиниться в оборону российских подразделений. За счет введения российским командованием в бой танкового резерва, а также засадными действиями, противнику было нанесено значительное поражение, — говорится в сообщении.

В результате удара украинские войска сбежали с поля боя, а положение по переднему краю обороны удалось восстановить в полной мере, говорится в Telegram-канале военного ведомства.

До этого врио Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что сдавать столицу региона никто не собирается, российская армия готова к отражению наступления. Тем не менее въезд в Херсонщину для гражданских лиц закрывается на семь дней, а жителям столицы области стали приходить СМС-сообщения с призывом покинуть город.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, какими последствиями может обернуться для ВСУ новая попытка прорыва. По мнению эксперта, происходящее на Херсонщине — классический пример «наступления любой ценой».