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ВСУ попытались прорвать оборону в районе Суханово Херсонской области

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
ВСУ попытались прорвать оборону в районе Суханово Херсонской области
Фото: Минобороны РФ

Украинская армия предприняла неудачную попытку прорвать оборону российских подразделений в районе Суханово. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны в четверг, 20 октября.

— В районе населенного пункта Суханово Херсонской области противнику удалось вклиниться в оборону российских подразделений. За счет введения российским командованием в бой танкового резерва, а также засадными действиями, противнику было нанесено значительное поражение, — говорится в сообщении.

В результате удара украинские войска сбежали с поля боя, а положение по переднему краю обороны удалось восстановить в полной мере, говорится в Telegram-канале военного ведомства.

До этого врио Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что сдавать столицу региона никто не собирается, российская армия готова к отражению наступления. Тем не менее въезд в Херсонщину для гражданских лиц закрывается на семь дней, а жителям столицы области стали приходить СМС-сообщения с призывом покинуть город.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, какими последствиями может обернуться для ВСУ новая попытка прорыва. По мнению эксперта, происходящее на Херсонщине — классический пример «наступления любой ценой».

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