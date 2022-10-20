Расписание поездов Ярославского направления МЖД изменится 22 октября

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Россия, Ярославское направление Московской железной дороги, станция Соколовская Карта всех событий

Расписание поездов Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится на 24 часа 22 октября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 20 октября.

— С 11 часов 22 октября на 24 часа изменится расписание поездов Ярославского направления. Часть поездов будет отменена, у некоторых изменится расписание; интервалы движения поездов будут увеличены, в том числе в часы пик. Во вне часов пик интервалы будут местами увеличены до 30 минут; у части поездов изменится режим остановок на участке станция Мытищи — Ярославский вокзал, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» пояснили, что изменения необходимы для замены стрелочного перевода на станции Соколовская. Работы пройдут в выходные дни.

10 октября стало известно, что из-за работ по модернизации инфраструктуры в октябре изменится расписание пригородных поездов Савеловского, Белорусского и Курского направлений МЖД. Некоторые электрички будут отправляться и прибывать раньше или позже графика.

До этого сообщалось, что поезда ЦППК с 30 октября будут курсировать по зимнему расписанию. Как уточняется, на Павелецком направлении МЖД по другому маршруту будут курсировать два поезда, а отменят четыре поезда.