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Дептранс предупредил об увеличении интервалов на участке Замоскворецкой линии метро

Евгений Белоусов
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Дептранс предупредил об увеличении интервалов на участке Замоскворецкой линии метро
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Интервалы движения поездов временно увеличены на Замоскворецкой линии московского метрополитена. Об этом в четверг, 20 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что интервалы были увеличены для проверки инфраструктуры, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

10 октября стало известно, что из-за работ по модернизации инфраструктуры в октябре изменится расписание пригородных поездов Савеловского, Белорусского и Курского направлений МЖД. Некоторые электрички будут отправляться и прибывать раньше или позже графика.

До этого сообщалось, что поезда ЦППК с 30 октября будут курсировать по зимнему расписанию. Как уточняется, на Павелецком направлении МЖД по другому маршруту будут курсировать два поезда, а отменят четыре поезда.

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