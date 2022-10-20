Москвичей предупредили о временном изменении маршрута автобуса № 63

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Лобненская улица Карта всех событий

Автобусы № 63 вместо Долгопрудной улицы курсируют через Лобненскую, пока не завершатся дорожные работы. Об этом в четверг, 20 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Будьте внимательны при планировании поездок, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Пассажирам рекомендуется пользоваться остановками на Дмитровском шоссе, Лобненской улице и Карельском бульваре.

До этого сообщалось, что в ЦАО и ЮВАО временно изменится схема движения транспорта. В связи с проведением строительных работ полностью будет перекрыт участок улицы Дурова, а также будут закрыты несколько участков улицы Гиляровского.

Также стало известно, что участок Калужско-Рижской линии метро «Октябрьская» — «Новые Черемушки» закроют с 4 по 8 ноября в связи со строительством Троицкой ветки.

Москвичи на время ограничений могут воспользоваться БКЛ, МЦК, Серпуховско-Тимирязевской линией и маршрутами наземного транспорта.