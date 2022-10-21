Синоптик Ильин предупредил о резких скачках давления в Москве на предстоящих выходных

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В выходные в Москве ожидаются резкие перепады атмосферного давления. Об этом «Вечерней Москве» сообщил синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.

Он отметил, что область высокого давления определит погоду в субботу, 22 октября. Скачок давления произойдет из-за антициклона, расположившегося на юге России.

— Этот гребень будет подниматься на север и определять погоду в европейской части страны, в том числе и в Московском регионе, — рассказал Ильин.

В воскресенье, 23 октября, синоптическая ситуация начнет меняться, поскольку влияние антициклона существенно снизится. Специалист подчеркнул, что изменится и атмосферное давление.

— В субботу давление составит 753–755 миллиметров ртутного столба, но в воскресенье с приближением ложбины атмосферного фронта оно упадет на десять единиц и составит 743 миллиметра ртутного столба, — объяснил метеоролог.

Он также предупредил, что москвичей на выходных ждут смешанные осадки.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «ВМ», когда в столице выпадет первый снег. По его словам, холодный фронт со снегом придет уже в начале следующей недели, 24–25 октября.