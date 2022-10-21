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Синоптик Тишковец заявил, что Москва оказалась в «кольце снежинок»

Елена Самойлова

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Погода в Москве
Город
Синоптик Тишковец заявил, что Москва оказалась в «кольце снежинок»
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва оказалась окружена снежинками, однако внутрь города их не пускает разница температур. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Данные метеостанций по снегу за последние 12 часов. Москва — в кольце снежинок, но за МКАД, вглубь мегаполиса, твердые гидрометеоры не пускает городской «остров тепла». Ни одна из московских метеостанций снег ни в срок, ни между сроками не дает. Держись, столица, — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

В ночь на 21 октября метеостанции в подмосковном Волоколамске и у аэропорта Шереметьево зафиксировали первый снег. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал «Вечерней Москве», что в выходные дни столичный регион будет находиться в разных синоптических ситуациях, а начало недели не будет отличаться от воскресенья. Он предупредил жителей столичного региона о возможном выпадении первого снега.

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