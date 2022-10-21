Почти 10 тысяч мобилизованных в России вернулись домой по разным причинам

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Около 10 тысяч россиян, которые были призваны в рамках объявленной частичной мобилизации, были возвращены домой. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщил председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.

— На сегодняшний день вернули по стране порядка почти 10 тысяч человек по разным причинам, — приводит ТАСС слова Картаполова.

До этого капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что введение военного положения в новых регионах не окажет существенного влияния на частичную мобилизацию. По его словам, военное положение на законодательном уровне обозначает происходящие в четырех российских регионах боевые действия.

На днях спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что многодетные отцы с тремя или более детьми освобождаются от частичной мобилизации. По его словам, уже отменены решения о призыве в отношении более 9,5 тысячи отцов. Они отозваны из воинских частей и возвращены к семьям.

Президент России Владимир Путин подписал документ о внесении изменений в указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. «Вечерняя Москва» разобралась, каким категориям граждан теперь предоставляется отсрочка от частичной мобилизации.