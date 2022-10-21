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ФАС вывела публикации в Telegram из-под закона о маркировке рекламных интеграций

Евгений Жуков
Общество
ФАС вывела публикации в Telegram из-под закона о маркировке рекламных интеграций
Фото: Pexels

Новые требования о маркировке рекламных интеграций не распространяются на публикации в мессенджере Telegram. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщили в ФАС.

Юристы Ассоциации блогеров и агентств (АБА) спросили у регулятора, нужно ли в связи с новыми поправками в законодательство маркировать интеграции в YouTube и Telegram.

В ответ на это в ФАС объяснили, что правило о маркировке рекламы было решено не распространять на публикации в Telegram, так как это мессенджер. Однако необходимость маркировки интеграций в видеороликах на YouTube сохраняется, передает РБК.

До этого сообщалось, что 1 сентября 2022 года вступили в силу положения Федерального закона от 2 июля 2021 года № 347-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе».

Теперь рекламодатели, рекламные площадки, посредники, исполнителя контрактов обязаны предоставлять подробную информацию обо всех видах рекламных интернет-кампаний в ЕРИР. Это Единый реестр интернет-рекламы, который был создан и курируется Роскомнадзором.

Изменения также затрагивают маркировку рекламной продукции. Кроме уникального идентификатора она должна содержать пометку «Реклама» и указание на рекламодателя.

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