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Эксперты обсудят изменения в Законе «О рекламе»

Оксана Васильева
Общество
Эксперты обсудят изменения в Законе «О рекламе»
Фото: Пресс-служба мероприятия

21 сентября состоится заседание Комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров на тему: «Закон «О рекламе»: жизнь по новым правилам».1 сентября 2022 года вступили в силу положения Федерального закона от 2 июля 2021 г. № 347-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе».

Теперь рекламодатели, рекламные площадки, посредники, исполнителя контрактов обязаны предоставлять подробную информацию обо всех видах рекламных интернет-кампаний в ЕРИР. Это Единый реестр интернет-рекламы, который был создан и курируется Роскомнадзором. Изменения также затрагивают маркировку рекламной продукции. Кроме уникального идентификатора она должна содержать пометку «Реклама» и указание на рекламодателя.

Участникам заседания – представителям СМИ, органам государственной власти, крупным рекламодателям, рекламным агентствам – предстоит обсудить, как нововведения повлияют на рынок интернет-рекламы, технические аспекты исполнения поправок, какие виды рекламы не попадают под нормативный акт, как взаимодействовать с операторами рекламных данных.

К участию в обсуждении приглашены: депутат Госдумы Сардана Авксентьева, юрисконсульт Ангелина Балакина, вице-президент АКАР Алена Кремер, юрист Карина Колобова и другие. Модератором выступит Вадим Ковалев, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров.

Ассоциация менеджеров — одно из ведущих деловых объединений России. За годы работы Ассоциация зарекомендовала себя как независимая экспертная площадка для выработки консолидированной позиции бизнеса по наиболее острым социальным и профессиональным вызовам, которые стоят перед руководством крупных российских предприятий, обществом и властью.

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