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Владислав Овчинский: В столичном метрополитене запустили поезд о пищевой промышленности

Полина Французова
Город
Владислав Овчинский: В столичном метрополитене запустили поезд о пищевой промышленности
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

В течение полугода брендированный поезд «Вкусная Москва» будет курсировать на Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена. Пассажиры смогут больше узнать о деятельности московских предприятий пищевой отрасли и найти интересные рецепты блюд из ингредиентов, выпускаемых столичными производителями. Официальный запуск состоялся 21 октября. Об этом в субботу, 22 октября, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Более 200 столичных фабрик и заводов поставляют продукты питания практически во все регионы страны. Только за последние пять лет производство пищевой отрасли в Москве выросло на 41 процент. Достичь таких показателей удалось в том числе за счет активного внедрения высокотехнологичных решений, которые позволяют повышать эффективность, — рассказал Владислав Овчинский.

Владислав Овчинский: В столичном метрополитене запустили поезд о пищевой промышленности Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Глава ведомства добавил, что в новом тематическом составе московского метро будет представлено свыше 150 интересных фактов о 30 предприятиях пищевого кластера. Например, московский «Мелькомбинат № 3» отправляет в магазины и пекарни до 180 тысяч тонн муки — это примерно 150 тысяч тонн хлеба.

С 1950-х годов на столичном заводе плавленых сыров «Карат» работает экспериментальный цех, где в 1980 году разработали рецептуру зерненого творога. Кстати, творог — один из ингредиентов для рецепта, представленного в поезде, — стейка из капусты с яйцом пашот.

В этом блюде также используется продукция других московских предприятий — агрохолдинга «Московский», фабрики приправ Gusly и компании Trawa. Интересно, что все рецепты, представленные в «кулинарной книге на колесах», разработаны известным шеф-поваром Константином Ивлевым.

Еще больше фактов и рецептов можно найти в вагонах метро и на сайте otkroimosprom.ru.

Владислав Овчинский Москва Метро
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