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Взрывы прогремели сразу в нескольких областях Украины

Лейла Алиева

Сюжет: 

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Взрывы прогремели сразу в нескольких областях Украины
Фото: Минобороны РФ

В ряде областей Украины прогремели мощные взрывы. Об этом в субботу, 22 октября, сообщают местные СМИ.

Так, в Киевской, Одесской, Хмельницкой, Ровенской, Кировоградской и Хмельницкой областях обнаружили столбы дыма. По словам местных жителей, произошли перебои с электричеством и связью, передает Lenta.ru.

В этот же день сообщалось о взрывах в Днепропетровске.

Вооруженные силы России стали наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября — спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По мнению российских властей, взрыв подготовили украинские спецслужбы.

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. На нем глава государства заявил, что киевский режим использует террористические методы, что привело к нанесению массированных ударов.

10 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в центре города. Уточняется, что всего было слышно четыре взрыва, после чего в городе появился дым. Кроме того, в Киевской области сработала система ПВО. Позже очевидцы опубликовали кадры из центра украинской столицы.

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