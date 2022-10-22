Взрывы прогремели сразу в нескольких областях Украины

Фото: Минобороны РФ

В ряде областей Украины прогремели мощные взрывы. Об этом в субботу, 22 октября, сообщают местные СМИ.

Так, в Киевской, Одесской, Хмельницкой, Ровенской, Кировоградской и Хмельницкой областях обнаружили столбы дыма. По словам местных жителей, произошли перебои с электричеством и связью, передает Lenta.ru.

В этот же день сообщалось о взрывах в Днепропетровске.

Вооруженные силы России стали наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября — спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По мнению российских властей, взрыв подготовили украинские спецслужбы.

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. На нем глава государства заявил, что киевский режим использует террористические методы, что привело к нанесению массированных ударов.

10 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в центре города. Уточняется, что всего было слышно четыре взрыва, после чего в городе появился дым. Кроме того, в Киевской области сработала система ПВО. Позже очевидцы опубликовали кадры из центра украинской столицы.