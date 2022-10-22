Экс-председателя Китая досрочно вывели с церемонии закрытия съезда КПК

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Бывшего генсека компартии Китая и экс-председателя КНР Ху Цзиньтао попросили досрочно покинуть церемонию закрытия ХХ съезда КПК в Доме народных собраний в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента в субботу, 22 октября.

Во время голосования о принятии резолюций по докладу ЦК КПК 19-го созыва, а также о работе Центральной комиссии по проверке дисциплины 19-го созыва и о внесении поправок в устав партии двое мужчин подошли к Ху Цзиньтао и вывели его из зала. Место политика оставалось пустым до конца мероприятия.

Причины, из-за которых Цзиньтао вышел из зала, не уточнялись, передает РИА Новости.

Недавно председатель КНР Си Цзиньпин допустил, что может быть применена военная сила для воссоединения КНР с Тайванем. По его словам, Китай стремится к мирному воссоединению с островным государством, однако оставляет за собой возможность применения силы. Он также подчеркнул, что военные меры не будут применены к большинству населения Тайваня.

В свою очередь официальный представитель XX съезда КПК Сунь Ели также не исключил варианта применения силы для решения тайваньского вопроса.