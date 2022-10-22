Литву и Румынию не пустили на заседание СБ ООН по Украине по просьбе России

Фото: sanjitbakshi / CC BY 2.0

Представителей Литвы и Румынии не допустили на заседание Совета безопасности ООН по Украине из-за отказа со стороны Габона, председательствующего в Совете. Об этом стало известно в субботу, 22 октября.

Уточняется, что председатель не допустил представителей европейских государств к участию в заседании в пятницу, 21 октября, по настоянию Российской Федерации.

Москва объяснила это тем, что в мероприятии участвовало слишком много представителей Евросоюза, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что постоянный представитель России при ООН Василий Небензя не стал слушать выступление украинского коллеги Сергея Кислицы, который недавно перешел на личности в отношении дипломатов РФ.

Небензя также добавил, что такие высказывания демонстрируют состояние украинской дипломатии и являются свидетельством неспособности киевского руководства к конструктивному диалогу.

20 октября постпред Украины при ООН Сергей Кислица перешел на личные оскорбления российских дипломатов. Так, Кислица назвал заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского «одной из самых отвратительных персон, которые видела ООН».