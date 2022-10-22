Небензя не стал слушать постпреда Украины Кислицу в Совбезе ООН

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя не стал слушать выступление украинского коллеги Сергея Кислицы, который недавно позволил себе переход на личности в отношении российских дипломатов.

— Прежде чем завершить, хотел бы заранее предупредить, что выслушивать очередную порцию злобных тирад представителя украинского режима в стенах Совета безопасности и тем доставлять ему какое-то странное удовольствие, которое он от этого получает, я не буду, — заявил он.

Небензя напомнил о недавних оскорбительных комментариях украинского дипломата в адрес коллег из России в социальных сетях.

— Подобные выходки отражают сегодняшнее состояние украинской дипломатии и являются свидетельством неспособности и неготовности Киева к какому-либо диалогу, не говоря уже о цивилизованном, — отметил постпред РФ при ОНН.

Ранее Кислица разместил в Twitter комментарий, в котором назвал логику России «дебильной», а зампостпреда РФ Дмитрия Полянского — «одной из самых отвратительных персон, которые видела ООН».

Полянский в ответ заявил, что Кислице «до дна осталось еще немного». Он напомнил, что дипломаты не должны переходить на личности, и высказался, что таким поведением украинский постпред унижает себя и свою страну.

21 октября Небензя назвал фейком заявления западных стран о якобы поставках иранских беспилотников РФ. Он подчеркнул, что Россия отвергает «любые попытки вовлечь в эту нечистоплотную игру Секретариат ООН».