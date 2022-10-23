Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

ФК «Локомотив» проиграл «Динамо» в матче 14-го тура РПЛ

Юлия Курганова
Спорт
ФК «Локомотив» проиграл «Динамо» в матче 14-го тура РПЛ
Фото: vk.com/fclokomotiv

Футбольный клуб «Локомотив» встретился со столичным «Динамо» в субботу, 22 октября, в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Матч проходил на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершился победой бело-голубых со счетом 3:1.

Первый гол в игре был за нападающим «Локомотива» Франсуа Камано. Остальные три мяча в матче забили футболисты «Динамо». Отличились Федор Смолов, Арсен Захарян и Даниил Фомин.

Команда «Динамо» набрала 23 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. «Локомотив» с 12 очками находится на 14-м месте.

Московский клуб «Динамо» одержал победу над «Ростовом» в матче четвертого тура группового этапа Кубка России по футболу, который проходил 18 октября. Встреча группы С в столице завершилась со счетом 3:1.

16 октября столичный ЦСКА сыграл вничью со столичным «Спартаком» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе армейцев дубль оформил признанный лучшим игроком матча Федор Чалов.

9 октября «Спартак» обыграл самарские «Крылья Советов» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги. Тогда встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу москвичей.

Футбол ФК «Динамо» (Москва) ХК Локомотив РПЛ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Отставка Лиз Трасс: чехарда только начинается

Александр Кузьмин
Александр Кузьмин

Важно помнить своих героев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Не плачь»

Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алена Еремина
Алена Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Все мнения
О проекте