ФК «Локомотив» проиграл «Динамо» в матче 14-го тура РПЛ

Фото: vk.com/fclokomotiv

Футбольный клуб «Локомотив» встретился со столичным «Динамо» в субботу, 22 октября, в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Матч проходил на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершился победой бело-голубых со счетом 3:1.

Первый гол в игре был за нападающим «Локомотива» Франсуа Камано. Остальные три мяча в матче забили футболисты «Динамо». Отличились Федор Смолов, Арсен Захарян и Даниил Фомин.

Команда «Динамо» набрала 23 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. «Локомотив» с 12 очками находится на 14-м месте.

Московский клуб «Динамо» одержал победу над «Ростовом» в матче четвертого тура группового этапа Кубка России по футболу, который проходил 18 октября. Встреча группы С в столице завершилась со счетом 3:1.

16 октября столичный ЦСКА сыграл вничью со столичным «Спартаком» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе армейцев дубль оформил признанный лучшим игроком матча Федор Чалов.

9 октября «Спартак» обыграл самарские «Крылья Советов» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги. Тогда встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу москвичей.