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Врачи назвали самый вредный напиток для здоровья почек

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Врачи назвали самый вредный напиток для здоровья почек
Фото: shutterstock

Медики сообщили, что почки отвечают за множество функций организма. Они удаляют продукты жизнедеятельности, выводят излишнюю жидкость из крови и стабилизируют кровяное давление. Заболевание почек может существенно изменить жизнь человека, поэтому важно поддерживать здоровье этого органа.

По словам врачей, некоторые болезни генетически обусловлены. Но вероятность развития хронических заболеваний почек связывают с такими факторами, как нерегулярность физической активности, наличие вредных привычек и неправильное питание.

Специалисты сообщили, что газированные напитки, как обычные, так и диетические, — это самая вредная жидкость для почек. Прежде всего это связано с наличием сахара в газировке. Высокое содержание сахара в крови может повредить сосуды в почках, сообщает портал Eat This Not That!

Искусственные подсластители, которые содержатся в диетических газированных напитках, также увеличивают риск заболевания почек. Согласно исследованию, употребление более двух бутылок искусственно подслащенной газировки в день в два раза увеличивает вероятность снижения функции почек у женщин.

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Алина Будаковская рассказала, как распознать приступ панкреатита. Она уточнила, что в группе риска раннего развития панкреатита находятся те, кто злоупотребляет спиртными напитками и фастфудом.

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