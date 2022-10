Врачи назвали самый вредный напиток для здоровья почек

Фото: shutterstock

Медики сообщили, что почки отвечают за множество функций организма. Они удаляют продукты жизнедеятельности, выводят излишнюю жидкость из крови и стабилизируют кровяное давление. Заболевание почек может существенно изменить жизнь человека, поэтому важно поддерживать здоровье этого органа.

По словам врачей, некоторые болезни генетически обусловлены. Но вероятность развития хронических заболеваний почек связывают с такими факторами, как нерегулярность физической активности, наличие вредных привычек и неправильное питание.

Специалисты сообщили, что газированные напитки, как обычные, так и диетические, — это самая вредная жидкость для почек. Прежде всего это связано с наличием сахара в газировке. Высокое содержание сахара в крови может повредить сосуды в почках, сообщает портал Eat This Not That!

Искусственные подсластители, которые содержатся в диетических газированных напитках, также увеличивают риск заболевания почек. Согласно исследованию, употребление более двух бутылок искусственно подслащенной газировки в день в два раза увеличивает вероятность снижения функции почек у женщин.

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Алина Будаковская рассказала, как распознать приступ панкреатита. Она уточнила, что в группе риска раннего развития панкреатита находятся те, кто злоупотребляет спиртными напитками и фастфудом.