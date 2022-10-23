Ведущий Fox News назвал Байдена «королем хаоса»

Фото: whitehouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, решивший баллотироваться на второй срок, будет вести предвыборную кампанию в качестве «короля хаоса», заявил ведущий телеканала Fox New Дэн Бонджино.

Журналист подвел итоги президентства Байдена и в этом ключе подумал над тем, какие лозунги будут использоваться в его предвыборной компании.

— Эй, смотрите, бензин стоил 2,39 доллара за галлон, когда я (Байден — прим. «ВМ») вступил в должность. Сейчас он стоит 3,82 доллара, разве это не здорово. <...> Джо Байден — король хаоса, — сказал Бонджино в эфире телеканала.

Он также добавил, что во время президентства Байдена инфляция в Штатах выросла на семь процентов — до 8,4 процента, а показатели образования упали. Кроме того, в США за это время был поставлен рекорд количеству смертей от передозировки наркотиками.

Канал НВО 21 октября начал транслировать документальный фильм «Год первый: Политическая одиссея», снятый лауреатом премии «Эмми» Джоном Маджио.

Картина повествует о работе администрации президента США Джо Байдена в период с 20 января 2021 года по 1 марта 2022 года и основных вызовах, с которыми она столкнулась. В их числе кризис в Афганистане, пандемия коронавирусной инфекции, отношения с Европой и Китаем. Большое внимание в фильме уделено затяжному противостоянию с Россией.