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Станцию МЦК Балтийская открыли для пассажиров

Георгий Соланович
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Станцию МЦК Балтийская открыли для пассажиров
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция Балтийская Карта всех событий

Станцию Московского центрального кольца (МЦК) Балтийская открыли для входа и выхода пассажиров, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 23 октября.

— Станция Балтийская открыта для входа и выхода пассажиров, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Станция МЦК ранее этим утром была закрыта для пассажиров по требованию полиции.

До этого сообщалось, что северный вестибюль станции Планерная был закрыт по требованию правоохранительных органов. Пассажиров призвали пользоваться южным вестибюлем, а позже вновь открыли северный.

Кроме того, 2 октября стало известно, что проход к станции метро «Комсомольская» со стороны входов 7–14 будет закрыт с 3 октября.

В сентябре москвичам рассказали о работе службы транспортной безопасности метрополитена. Так, под контролем сотрудников находятся 554 объекта метро, 18 объектов МЦК, 6 автовокзалов и автостанций, причалы в акватории Москвы-реки, включая причалы Северного и Южного речных вокзалов.

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