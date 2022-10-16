Северный вестибюль станции «Планерная» открыли для пассажиров

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Россия, Москва, Планерная улица, вл12к1 Карта всех событий

Ранее закрытый северный вестибюль станции «Планерная» столичного метрополитена открыли для пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в воскресенье, 16 октября.

— Северный вестибюль станции «Планерная» (выход 1) открыт для выхода. Станция работает в штатном режиме, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что северный вестибюль станции Планерная был закрыт по требованию полиции. Пассажиров призвали пользоваться южным вестибюлем для выхода со станции, который отмечен как «выход 2».

Также 16 октября в столице задерживались трамваи в Ростокинском проезде. Маршруты трамваев № 11 и 25 были временно изменены, однако вскоре движение транспорта возобновилось в штатном режиме.