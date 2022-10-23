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Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах ДТП в Москве, в котором погибли женщина и ребенок

Георгий Соланович
Происшествия
Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах ДТП в Москве, в котором погибли женщина и ребенок
Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад об обстоятельствах гибели беременной женщины и ребенка в ДТП в Москве, сообщили в пресс-службе СК в воскресенье, 23 октября.

Авария, о которой идет речь, произошла 22 октября на улице Богданова. 37-летний водитель машины «Ауди A6» сбил женщину с ребенком, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм 42-летняя женщина и ее пятилетний сын скончались на месте.

По предварительным данным, водитель находился в состоянии опьянения. Мужчина от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался.

Позже стало известно, что погибшая в ДТП вместе с сыном женщина была беременна. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

— Бастрыкин дал поручение руководителю ГСУ СК России по Москве Стрижову представить доклад об установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении в Telegram-канале СК.

До этого стало известно, что на внешней стороне Третьего транспортного кольца по Звенигородскому шоссе загорелся автомобиль.

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