Прокуратура Москвы взяла на контроль дело по факту гибели женщины и ребенка в ДТП

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, улица Богданова Карта всех событий

Прокуратура Москвы проконтролирует расследование уголовного дела о гибели женщины и ее маленького сына в результате ДТП. Об этом в воскресенье, 23 октября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Она уточнила, что 37-летнего водителя «Ауди А6» задержали. Ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 6 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения»).

Мужчина признал вину частично. В ближайшее время суд определит обвиняемому меру пресечения.

— Прокуратура Москвы контролирует ход и результаты расследования, — заключила Нефедова.

Авария, о которой идет речь, произошла 22 октября на улице Богданова. 37-летний водитель машины «Ауди A6» сбил женщину с ребенком, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм 42-летняя женщина и ее пятилетний сын скончались на месте.

По предварительным данным, водитель находился в состоянии опьянения. Мужчина от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался.

Позже стало известно, что погибшая в ДТП вместе с сыном женщина была беременна. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

23 октября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад об обстоятельствах смертельного ДТП.