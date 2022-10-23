Москвичам рассказали, как египетский сервиз Наполеона оказался в столице

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Египетский сервиз, изготовленный в 1808 году по заказу Наполеона Бонапарта, хранится в кусковском Музее керамики. Об истории создания коллекции и о том, как она оказалась в Москве, рассказали в пресс-службе мэра и правительства столицы в воскресенье, 23 октября.

— Сервиз изготовили по заказу Наполеона Бонапарта в 1808 году вскоре после предпринятой им экспедиции в Египет. Французский правитель изначально планировал пользоваться им сам, но позже подарил его Александру I. С тех пор набор покидал Россию только для участия в международных выставках. В коллекцию Музея керамики сервиз вошел в 1920-х, — говорится в сообщении.

В столице хранится 126 из 136 — еще 10 находятся в Государственном Эрмитаже.

Наполеон, отправляясь в Египет, мечтал не только восстановить экономическое и политическое влияние Франции в арабском мире, но и углубиться в изучение культуры этой страны. С собой император взял художника и писателя Доминика Виван-Денона, который за время военного похода нарисовал более чем 200 эскизов, зарисовок бытовых и батальных сцен, а также пейзажей.

После возвращения на родину Виван-Денон написал директору Севрской фарфоровой мануфактуры Александру Броньяру в просьбой создать оформленный в стиле египетских зарисовок предмет, предназначенный для подачи на стол фруктов, идею одобрил Наполеон. Более того, он повелел сделать целый набор такой посуды.

Сервиз изготовили в 1808 году. Изначально предполагалось, что он будет украшать дворец Тюильри, но Наполеон решил передать набор российскому императору Александру I в честь заключения союза между двумя державами. С тех пор сервиз хранился в России, а 1924–1926 годах его передали в Государственный музей керамики, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что московские школьники передали истории своих семей на вечное хранение в Музей Победы.