Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра Британии

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Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак в воскресенье, 23 октября, объявил о своем выдвижении на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны.

— Мы столкнулись с глубоким экономическим кризисом. Вот почему я собираюсь стать лидером Консервативной партии и вашим следующим премьер-министром. Я хочу исправить положение дел в нашей экономике, объединить нашу партию и принести пользу нашей стране, — передает слова Сунака РИА Новости.

20 октября Лиз Трасс, ставшая премьер-министром Великобритании после Бориса Джонсона, заявила, что подаст в отставку. Со дня ее избрания на пост премьер-министра Великобритании прошло всего шесть недель.

Она обратилась к королю Великобритании Карлу III и оповестила его о решении подать в отставку с поста лидера Консервативной партии. Политик останется на должности премьер-министра до избрания нового кандидата на должность.

Джонсон уже заявил, что намерен бороться за пост премьер-министра Великобритании. После этого стало известно, что за должность также будет бороться лидер Палаты общин парламента Великобритании Пенни Мордонт.

Общественный деятель и политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что пока затрудняется ответить на вопрос о том, кто бы мог занять кресло председателя правительства Великобритании.