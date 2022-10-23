Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Семь оркестров исполнили «Прощание славянки» в Музее Победы

Александр Афонин
Город
Семь оркестров исполнили «Прощание славянки» в Музее Победы
Фото: Музей Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 23 октября состоялась памятная акция в честь 110-летия создания марша Василия Агапкина «Прощание славянки». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

— Василий Агапкин написал марш в 1912 году, будучи штаб-трубачом 7-го запасного кавалерийского полка, стоявшего в Тамбове, под впечатлением от событий Первой Балканской войны, — отметили организаторы.

В акции приняли участие семь музыкальных коллективов. Музыканты под руководством дирижера Геннадия Лукина исполнили марш «Прощание славянки». Всего на мероприятие пришло порядка 400 человек.

В пресс-службе напомнили, что композиция была написана накануне Первой мировой войны. Тогда Агапкин остался под сильным впечатлением от предшествующих событий на Балканах. В экспозиции Музея Победы гости могут увидеть трубу композитора.

Накануне сообщалось, что в Музее Победы состоялся заключительный этап VII всероссийского патриотического конкурса «Сыны и дочери Отечества». Участниками мероприятия стали свыше 350 воспитанников кадетских классов, военно-патриотических объединений, юнармейских отрядов из 10 регионов России.

Мероприятия Музыка Музей Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Отставка Лиз Трасс: чехарда только начинается

Александр Кузьмин
Александр Кузьмин

Важно помнить своих героев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Не плачь»

Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алена Еремина
Алена Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Все мнения
О проекте