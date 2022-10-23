Семь оркестров исполнили «Прощание славянки» в Музее Победы

Фото: Музей Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 23 октября состоялась памятная акция в честь 110-летия создания марша Василия Агапкина «Прощание славянки». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

— Василий Агапкин написал марш в 1912 году, будучи штаб-трубачом 7-го запасного кавалерийского полка, стоявшего в Тамбове, под впечатлением от событий Первой Балканской войны, — отметили организаторы.

В акции приняли участие семь музыкальных коллективов. Музыканты под руководством дирижера Геннадия Лукина исполнили марш «Прощание славянки». Всего на мероприятие пришло порядка 400 человек.

В пресс-службе напомнили, что композиция была написана накануне Первой мировой войны. Тогда Агапкин остался под сильным впечатлением от предшествующих событий на Балканах. В экспозиции Музея Победы гости могут увидеть трубу композитора.

Накануне сообщалось, что в Музее Победы состоялся заключительный этап VII всероссийского патриотического конкурса «Сыны и дочери Отечества». Участниками мероприятия стали свыше 350 воспитанников кадетских классов, военно-патриотических объединений, юнармейских отрядов из 10 регионов России.