Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Рябков заявил о невозможности демилитаризации Запорожской АЭС

Егор Провоторов
В мире
Рябков заявил о невозможности демилитаризации Запорожской АЭС
Фото: МИД РФ

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) должна находиться под охраной. Таким мнением с журналистами в воскресенье, 23 октября, поделился заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Вместе с тем дипломат выступил за согласование параметров защитной зоны вокруг ЗАЭС. Второй стороной обсуждения, по его мнению, должно стать Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

— Договоренности о демилитаризации в принципе невозможны — мы не можем не охранять станцию, не обеспечивать ее безопасность, — подчеркнул Рябков в интервью газете «Известия».

В минувшую среду, 19 октября, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Украинская армия совершила попытку высадить десант в Энергодаре для захвата Запорожской АЭС.

По словам Рогова, несколько часов шли бои на территории ЗАЭС, в результате российским войскам удалось отбить попытку высадки десанта, в котором участвовало около 30 украинских катеров. В настоящее время ситуация находится под контролем, эвакуация населения из Энергодара не готовится.

Украина Сергей Рябков МИД РФ МАГАТЭ АЭС
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Отставка Лиз Трасс: чехарда только начинается

Александр Кузьмин
Александр Кузьмин

Важно помнить своих героев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Не плачь»

Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алена Еремина
Алена Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Все мнения
О проекте