Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

ВСУ попытались высадить на катерах десант в Энергодаре для захвата ЗАЭС

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
ВСУ попытались высадить на катерах десант в Энергодаре для захвата ЗАЭС
Фото: Минобороны РФ

Украинская армия совершила попытку высадить десант в Энергодаре для захвата Запорожской АЭС. Об этом в среду, 19 октября, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— Минувшей ночью с южного района города Запорожья и других направлений вышла большая группа десантных катеров, переполненных боевиками сил специальных операций. Также с ними шло большое груженое судно, — рассказал он.

По словам Рогова, несколько часов шли бои на территории ЗАЭС, в результате российским войскам удалось отбить попытку высадки десанта, в котором участвовало около 30 катеров. Кроме того, стало известно о готовящемся наступлении на Энергодар. Однако в настоящее время ситуация находится под контролем, эвакуация населения не готовится, передает РИА Новости.

До этого временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо заявил, что украинское правительство угрожает разрушить плотину Каховской ГЭС, что приведет к затоплению правобережной части Херсонской области.

Также он сообщил, что жители Херсонской области будут вывезены с территории правого берега Днепра из-за ожидающегося полномасштабного наступления ВСУ.

Украина Армия АЭС
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Старый Свет станет музеем

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему не приняли раньше

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Острый скептический ум

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа бежит в Америку

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Тушите свет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Все мнения
О проекте