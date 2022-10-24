ТАСС: Причиной падения Су-34 на жилой дом в Ейске стало попадание птиц в двигатели

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Причиной падения бомбардировщика Су-34 в Ейске на прошлой неделе стало попадание двух птиц в его двигатели, что в итоге привело к возгоранию воздушного судна в воздухе, сообщил в понедельник, 24 октября, источник ТАСС в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, в момент взлета в двигатели самолета попали две чайки, их останки обнаружены экспертами-криминалистами при осмотре обломков бомбардировщика.

— Это обстоятельство привело к возгоранию одного из двигателей самолета, что стало причиной его крушения, — рассказал источник ТАСС.

17 октября в Ейске на многоквартирный жилой дом упал военный самолет Су-34. Во время тушения пожара из горящего дома было эвакуировано 250 человек, среди которых было 40 детей. Их перевезли в пункты временного размещения, рассчитанные на 500 человек. В результате происшествия погибли 15 человек, среди них трое детей.