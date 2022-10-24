NYT: Израиль передал Украине разведданные для борьбы с беспилотниками

Фото: Pixabay

Правительство Израиля передало Киеву разведывательные данные, которые могут помочь Вооруженным силам Украины в борьбе с беспилотниками. Об этом в четверг, 24 октября, сообщила американская газета New York Times.

Согласно материалу, о получении данных изданию сообщил неназванный украинский чиновник. Он выразил уверенность, что полученная информация станет полезной в борьбе армии с беспилотниками.

16 октября израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай высказал мнение, что Израиль должен начать поставки военной помощи Украине. По его словам, теперь местным властям необходимо следовать примеру США и остальных стран Североатлантического альянса.

Позже глава Минобороны еврейского государства Бени Ганц заявил, что Израиль продолжит оказывать поддержку Украине, однако поставлять вооружения не будет. По его словам, это связано с «целом рядом оперативных соображений».

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему Израиль принял решение отказать в поставках вооружения. По его словам, российско-израильские отношения уже давно переживают трудности, поэтому страна стремится не усугубить собственные взаимосвязи.