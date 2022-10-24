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Третий бесплатный автобус до центров московского долголетия начал работать в Москве

Лейла Алиева
Город
Третий бесплатный автобус до центров московского долголетия начал работать в Москве
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В столице начал ездить третий бесплатный автобус проекта «Маршрут к долголетию». Об этом в понедельник, 24 октября, сообщила руководитель проекта «Центры московского долголетия» Елена Громова.

— «Маршрут к долголетию» продолжает развиваться и завоевывать любовь пассажиров — участников центров московского долголетия. Все больше желающих посещать центры московского долголетия. Поэтому начал ходить третий автобус, и уникальные клубные пространства для москвичей «серебряного» возраста стали еще доступнее, — рассказала она.

Первый такой автобус появился в июле и очень быстро стал популярным, второй — в августе. Третий маршрут будет также ездить по всем центрам, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Недавно около 60 участников проекта «Московское долголетие» приняли участие в трех экскурсиях по выявленным объектам культурного наследия, которые состоялись в течение августа и сентября этого года.

Также общегородской клуб «Полезная еда» в центрах московского долголетия открыл новый осенний сезон: еженедельные встречи любителей кулинарии теперь проходят под общей темой «Урожай собирай».

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