Стало известно о причинах гибели экипажа Су-30

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Экипаж военного самолета Су-30, упавшего на жилой дом в Иркутске, мог погибнуть из-за неправильно подготовленных к полету кислородных баллонов. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщил источник в экстренных службах.

— Предварительно, произошла потеря сознания экипажем самолета во время полета, — сказал он.

Это могло произойти из-за ошибки наземного персонала при подготовке кислородных баллонов к полету, передает РИА Новости.

Военный истребитель Су-30 рухнул на двухэтажный дом в Иркутске 23 октября. Крушение произошло в частном секторе города во время испытательного полета. Площадь пожара на месте крушения составила 200 квадратных метров.

Позже появилось видео падения самолета. Кроме того, стало известно, что в результате крушения воздушного судна погибли оба пилота, местные жители при этом не пострадали. Глава региона уточнил, что самолет упал в районе частного двухэтажного дома, рассчитанного на две семьи.