«Весна будет катастрофична»: астрологи спрогнозировали будущее России

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Астрологи Светлана Драган и Михаил Левин поделились своими предсказаниями о том, как будут развиваться события в России в ближайшем будущем. Эксперты по звездам обсудили данную тему в эфире телепередачи «Сегодня вечером» с Николаем Цискаридзе.

— Будет очень тяжелый декабрь, несмотря на то, что мы увидим, как все уже в другом положении находится. Февраль может еще раз развернуть и заставить нас как будто бы вернуться на путь напряжения, и это в какой-то момент удастся, но будущая весна станет уникальной и удивительной. Она, с одной стороны, катастрофична по форме и радикализму перемен, но мы ощутим формирование российского ядра, где есть дух и мощь, — отметила Драган.

По ее словам, то, что кто-то уезжает или «отваливается», позволит оздоровить организм, чтобы он мог «проецировать на мир наши ценности». Астролог заверила, то весна «немножко раскрепостит» людей от прессинга. Повестка, по мнению эксперта, изменится уже в марте.

Ректор Московской академии астрологии Михаил Левин подтвердил, что Россия вступила в фазу медленного подъема. Он заверил россиян, что им не нужно бояться кризисов либо гибели или распада страны.

При этом эксперты единодушно отметили, что расслабляться пока рано. Стабилизация ситуации случится, по их прогнозам, только к 2024 году.

До этого ученые в беседе с «Вечерней Москвой» объяснили, насколько реальны предсказания знаменитой болгарской провидицы Ванги о новом недуге, который может появиться уже в конце этого года.