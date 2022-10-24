«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе в ночь на 25 октября

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области в ночь на 25 октября в связи с туманом и гололедицей. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

— Гололедно-изморозевое отложение. Период предупреждения — с 21:00 24 октября до 9:00 25 октября. На отдельных участках дорог — гололедица. Туман, период предупреждения — с 21:00 24 октября до 9:00 25 октября, — говорится в сообщении.

Видимость при тумане в Подмосковье составит от 100 до 500 метров.

Полномасштабные снегопады доберутся до Москвы только в конце ноября. Когда мегаполис перейдет на зимний режим погоды с сугробами и снежными покровами, выяснила «Вечерняя Москва». По словам синоптика прогностического центра «Метео-ТВ» Александра Ильина, осадки в виде мокрого снега еще 21 октября наблюдались в Подмосковье и Тульской области.

В столичном регионе спрогнозировали облачную с прояснениями погоду и небольшие дожди в понедельник, 24 октября. Днем в Москве температура воздуха будет колебаться в пределах от 6 до 8 градусов выше нуля.