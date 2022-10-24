Минобороны привело силы и средства в готовность на случай взрыва «грязной бомбы»

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Российское Министерство обороны привело в готовность силы и средства на случай подрыва украинской стороной «грязной бомбы». Об этом в понедельник, 24 октября, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

— Министерством обороны организована работа по противодействию возможным провокациям со стороны Украины: силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения, — приводит слова Кириллова Telegram-канал оборонного ведомства.

Генерал-лейтенант также рассказал, что у Минобороны имеются сведения, согласно которым Киев планирует применить «грязную бомбу», а затем обвинить в этом Россию. По его словам, последствием подрыва «грязной бомбы» станет заражение нескольких тысяч квадратных метров территории.

На днях министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с коллегами из США, Великобритании и Франции. В процессе разговора глава оборонного ведомства выразил озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».

Для чего Украина готовит провокации на своей территории и какие цели преследует, объяснил «Вечерней Москве» общественный деятель и политолог Сергей Марков.