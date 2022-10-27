«Пожинаешь зло»: Боня прокомментировала ситуацию вокруг отъезда Собчак из РФ

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Телеведущая Виктория Боня заявила, что проблемы, с которыми столкнулась ее коллега Ксения Собчак, являются бумерангом за то, что супруга режиссера Константина Богомолова «сеяла зло». Таким мнением Боня поделилась в четверг, 27 октября.

По ее словам, ее повергли в шок недавние новости о Собчак.

— Когда сеешь зло в мире, потом начинаешь пожинать это зло. Вот поэтому ситуация с Моргенштерном* показывает очень хорошо, как Собчак сейчас пожинает свое зло, — заявила телеведущая в своем Telegram-канале.

По данным СМИ, телеведущая и журналистка Ксения Собчак покинула пределы России, тем самым избежав задержания со стороны правоохранительных органов. Почему силовики ею заинтересовались и что этому предшествовало — в материале «Вечерней Москвы».

Вечером 24 октября по подозрению в вымогательстве правоохранители задержали Кирилла Суханова — коммерческого директора холдинга «Осторожно Media», принадлежащего Собчак.

Утром 26 октября в доме звезды, расположенном в элитном коттеджном поселке Горки-8, прошли обыски.

На следующий день глава литовского департамента государственной безопасности Дарюс Яунишкис сообщил, что телеведущая въехала на территорию Литвы с израильским паспортом.

* Физлицо, выполняющее функции иноагента.