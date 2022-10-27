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Андрей Бочкарев: В школе на Люблинской улице появятся лаборатории для занятий робототехникой

Лейла Алиева
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Андрей Бочкарев: В школе на Люблинской улице появятся лаборатории для занятий робототехникой
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Люблинская улица Карта всех событий

В школе на Люблинской улице построят лаборатории для занятий робототехникой, IT-полигон и художественные мастерские. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 27 октября.

— Современная школа — это настоящий храм знаний. Здесь создаются максимально комфортные и благоприятные условия для роста и развития детей. Такой подход требует качественно нового уровня проектирования и технического оснащения школьных зданий, — отметил заммэра.

Также специалисты построят в школе IT-полигон с лабораторным практикумом и для занятий по робототехнике. В здании появится и многофункциональный библиотечный центр и медиатека, зал для проведения мероприятий на 690 мест с эстрадой, два спортивных зала, художественные мастерские и теплица.

На территории образовательного учреждения обустроят физкультурно-спортивную зону с футбольным полем, беговыми дорожками, баскетбольной площадкой, площадкой для сдачи норм ГТО, площадкой для гимнастики и прыжков в длину.

В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить завершение строительства школы на Люблинской улице. По его словам, если группа компаний «ПИК» не сдаст проект в срок, то ее отстранят от строительства в столице.

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