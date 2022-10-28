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Собянин рассказал об итогах благоустройства Москвы в 2022 году

Араз Салехов
Город
Собянин рассказал об итогах благоустройства Москвы в 2022 году
Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

В правительстве Москвы рассмотрели отчет об итогах реализации программы комплексного благоустройства в текущем году и задачах на 2023 год. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— В текущем году в столице прошли работы по созданию комфортной и безопасной городской среды (благоустройство площадей, улиц и реабилитация парков), повышению качества проживания (ремонт жилых домов и благоустройство дворовых территорий), обеспечению надежной и бесперебойной работы городской инфраструктуры, поддержанию чистоты и порядка в городе, экологическому мониторингу и охране окружающей среды, — говорится в сообщении.

Как уточняется, благоустройство затронуло территорию более трех тысяч различных городских объектов. В частности, в городе благоустроили улицы, набережные Москвы-реки, парки, природные территории, московские дворы, территории образовательных учреждений, объекты транспортной инфраструктуры, а также городские поликлиники и больницы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Накануне глава города заявил о возможном отстранении группы компаний «ПИК» от строительства в столице в том случае, если она не сдаст в срок новую школу на Люблинской улице. Генеральный директор организации Иван Поландов доложил, что строительная готовность школы составляет 70 процентов. Он пообещал мэру, что здание будет введено в эксплуатацию до конца марта 2023 года.

В среду, 26 октября, Собянин подписал постановление о направлении почти 2,5 миллиарда рублей на продолжение программы модернизации трамвайной инфраструктуры. Выделенные средства будут направлены на продолжение работ по физическому обособлению трамвайных путей бортовым камнем, а также на закупку оборудования для модернизации стрелочных переводов и специальной техники для проведения ремонтных работ.

Благоустройство Москва Сергей Собянин
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